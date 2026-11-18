GF Vip tensione tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi? Parla l'opinionista: "Non mi aspettavo che mi criticasse"

Il 'richiamo' di Ilary Blasi ha sorpreso Selvaggia Lucarelli al GF Vip: cosa ha detto l'opinionista.

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi? Nello studio del Grande Fratello Vip la conduttrice l'ha accusata di essere sempre dalla parte dei giovani, a prescindere da quello che fanno nella casa, lei però non è rimasta in silenzio e ha mostrato un certo disappunto in diretta.

Intervistata dal settimanale Chi l'opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato del 'battibecco' che c'è stato con la padrona di casa dicendo che se si innervosisce al più fa un nervoso scroll sul telefono ma non chiede la testa di Ilary e non dice 'o lei o me'. La sua era una chiara e pungente frecciatina nei confronti di Barbara d'Urso. Con ironia ha aggiunto: "Altrimenti riderebbero tutti e, un momento dopo, ci sarebbe già Stefania Orlando al mio posto".

Il 'richiamo' di Ilary Blasi ha sorpreso Selvaggia Lucarelli al GF Vip: cosa ha detto l'opinionista

L'opinionista del Grande Fratello Vip non ha nascosto di essere rimasta sorpresa dal fatto che la conduttrice l'abbia redarguita all'improvviso per le sue opinioni sui concorrenti del reality. Ha chiaramente ammesso che non si aspettava che Ilary Blasi la criticasse.

Selvaggia Lucarelli ci ha tenuto però a precisare che non è successo nulla di grave, di certo non sono volati sgabelli e non sono scoppiati litigi a causa del piccolo battibecco. Ha poi aggiunto: "Né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario".

