Uomini e Donne, Mario Lenti a processo: il cavaliere è accusato di truffa

Perché Mario Lenti è stato accusato di truffa? Il cavaliere di Uomini e Donne è finito in tribunale.

Mario Lenti è stato uno dei volti più chiacchierati della scorsa edizione di Uomini e Donne e da poco è tornato nel programma di Maria De Filippi con la speranza di trovare l'amore. Una notizia lo ha fatto finire al centro dell'attenzione, questa volta però non c'entra né il suo rapporto con Gemma Galgani né altre vicende legate al dating show.

Il portale Tarantotoday.it ha reso noto che il cavaliere è finito in tribunale, deve affrontare un processo a causa della vendita di un terreno, l'uomo è stato accusato di truffa. Cosa è successo? Mario Lenti ha venduto un fabbricato per 35mila euro che poteva essere regolarizzato senza alcun problema, le cose però sono andate in modo diverso.

Perché Mario Lenti è stato accusato di truffa? Il cavaliere di Uomini e Donne è finito in tribunale

A distanza di due anni dalla vendita del terreno il Comune di Taranto ha imposto la demolizione del fabbricato in muratura, questo ha spinto l'acquirente a intraprendere l'azione legale ai danni del cavaliere di Uomini e Donne.

Tarantotoday.it fa sapere che è stata proprio la presenza del fabbricato in motivo della controversia contro Mario Lenti. Tra le varie cose si legge: "La donna ha intrapreso anche un’azione civile per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del denaro versato".