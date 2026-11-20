Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 20 novembre 2026: Omer salva la vita a Ogulcan, Harika scopre...

Gonul aiuta Ogulcan, Harika fa una scioccante scoperta su Emir. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, venerdì 20 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.



Gli spoiler rivelano che Sengul ha paura che Gonul approfitterà della sua assenza per prendere il suo posto in famiglia, infatti cercherà un modo per uscire dal carcere. Intanto Nebahat ha provato a sabotare le nozze di Akif e Suzan, Harika però ha scoperto il suo piano e l'ha smascherata.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 20 novembre 2026: Gonul aiuta Ogulcan, Harika fa una scioccante scoperta su Emir

Ogulcan, per recuperare il motorino che Tolga ed Emir gli hanno nascosto, si è recato nel cantiere di Hasdal, dove è rimasto intrappolato in una fossa. Il ragazzo rischierà di essere sepolto vivo da una colata di cemento, fortunatamente Omer arriverà in tempo e gli salverà la vita e i due faranno pace. Il giorno dopo Burhan accuserà il figlio di Orhan di avergli rubato il motorino, la Polizia porterà il ragazzo in centrale. Per convincere l'uomo a ritirare la denuncia, Gonul gli offrirà dei soldi, il marito di Sengul sarà in inbarazzo per l'accaduto, inveve il figlio sarà grato alla donna.

In carcere le detenute elogeranno Sengul per aver fatto trasferire Kadriye, lei rivelerà a Zehra di aver avvelenato involontariamente i suoi figli mentre cercava di salvare il suo matrimonio. Nel frattempo Omer e Ogulcan avranno paura di essere espulsi dalla scuola, Emir e Tolga invece saranno molto soddisfatti. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Harika continuerà a difendere Emir ma scoprirà che a causa sua Ogulcan ha rischiato di morire.