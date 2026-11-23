Valerio Scanu, il dimagrimento preoccupa i fan, lui sbotta: "Fate illazioni e sentenze, sto bene"

Valerio Scanu parla del suo dimagrimento sui social: cosa ha detto il cantante in merito alla notevole perdita di peso.

Valerio Scanu negli anni ha parlato spesso del suo corpo e dei cambiamenti fisici affrontati nel tempo, nel 2025 ha anche rivelato di aver perso trenta chili dopo un intervento di liposuzione. Di recente i fan hanno notato che è dimagrito ancora, in molti hanno manifestato preoccupazione per il suo aspetto.

Dopo aver letto tanti commenti in merito alla sua perdita di peso dopo un video che ha pubblicato sui social una sua amica, il cantante ha rotto il silenzio. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram ha voluto rassicurare chi lo segue dicendo che sta bene.

Valerio Scanu parla del suo dimagrimento sui social: cosa ha detto il cantante in merito alla notevole perdita di peso

Il cantante ha confermato di essere dimagrito ancora rispetto a tre anni fa, non pensa però che debba giustificarsi per replicare agli haters che non perdono occasioni per fare illazioni sul web. Ha fatto poi sapere che la sua vita è piena di impegni, specie di cose belle.

Rivolgendosi ai fan Valerio Scanu ha detto che lavora molto, non solo nel mondo della musica e della televisione ma anche in altri settori. In questo momento si sta concentrando anche sullo studio perché sta prendendo una seconda laurea, inoltre balla e si allena molto. Per riuscire a fare tutto non riesce a dormire molto, per questo spesso ha le occhiaie. Il cantante ci ha tenuto a ringraziare chi si preoccupa in modo sincero per lui, agli haters ha invece detto: "A chi invece preferisce fare illazioni e sentenze sulla vita altrui, ricordo che io non rompo le scatole a nessuno. Provate a fare lo stesso!“



