Un Posto al Sole, spoiler 19 novembre 2026: Maurizio confessa la verità a Manuela, le sue condizioni peggiorano

Maurizio torna d'urgenza in ospedale, Guido affronta il giudizio dei condomini. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 19 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.Gli spoiler fanno sapere che Maurizio ha preso una difficile decisione perché si sente in colpa per aver creato degli attriti tra Manuela e Monica. Intanto Renato, dopo aver deciso di vendere il suo appartamento ad Alberto, è stata assalito dai sensi di colpa nei confronti di Michele e Silvia.

Spoiler Un posto al sole 19 novembre 2026: Maurizio torna d'urgenza in ospedale, Guido affronta il giudizio dei condomini

Maurizio dopo aver lasciato l'ospedale si è recato a casa di Manuela e tra loro ci sarà un drammatico confronto. Il padre della gemella ha finalmente deciso di raccontarle tutta la verità in merito alla notte in cui lei e Micaela sono state concepite.





Le condizioni di salute di Maurizio peggioreranno drasticamente e sarà costretto a tornare urgentemente in ospedale. Intanto Alberto non ha voluto concedere un po' di tempo in più a Silvia e Michele, i due saranno quindi costretti a cercare una nuova casa in fretta. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la famiglia Del Bue dovrà salutare Diablo e Guido non dovrà fare i conti solo con le lacrime del figlio e della moglie ma anche con il giudizio severo degli altri inquilini di Palazzo Palladini.