Uomini e Donne, Giorgio Manetti poco romantico con Gemma Galgani? L'ex cavaliere replica: "Non è vero"

Giorgio Manetti risponde alle dichiarazioni di Gemma Galgani a Belve: cosa ha detto l'ex cavaliere di Uomini e donne sul loro rapporto.

In questi anni si è parlato spesso del rapporto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, la dama di Uomini e Donne ha sempre detto di averlo amato follemente, però le cose tra loro non hanno funzionato. Dopo la rottura sono stati tanti gli scontri scoppiati tra loro in studio, lei ha sperato a lungo in una riconciliazione che però non c'è mai stata.

Lui ha lasciato la trasmissione da diversi anni, lei continua invece a cercare l'amore nel programma. Nei giorni scorsi è tornato a parlare dell'ex cavaliere a Belve, dove ha ribadito che si era innamorata davvero di lui. A Francesca Fagnani ha detto che tra lei e Giorgio Manetti c'era un'intesa molto forte, da parte sua non c'era molto romanticismo ma ha contribuito a farla sentire femminile.

Giorgio Manetti risponde alle dichiarazioni di Gemma Galgani a Belve: cosa ha detto l'ex cavaliere di Uomini e donne sul loro rapporto

In un'intervista concessa a SuperGuida TV l'ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato a parlare della relazione con la dama, che lui ricorda in modo positivo. Ha ricordato che quella storia si è definitivamente conclusa il 4 settembre 2015, però gli farebbe piacere incontrarla per caso e prendere un caffè con lei.

Sul fatto che Gemma Galgani abbia detto che lui era poco romantico ha così replicato dicendo che non è affatto vero. A detta sua sono stati una coppia dal momento che per ben otto mesi hanno condiviso tutto, anche dal punto di vista intimo. Ha poi aggiunto: "Ci sentivamo tre, quattro, cinque volte al giorno: ditemi se non è un gesto carino. Anche quello è romanticismo, non serve per forza il fiorellino la mattina". Giorgio Manetti ha anche rivelato di non aver mai detto 'Ti amo' alla dama se non era vero perché è sempre stato sincero e ha ricordato che fu lei a lasciarlo poco prima di lasciare insieme la trasmissione come avevano deciso.

