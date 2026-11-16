Valeria Marini sbotta contro Guendalina al GF Vip: "Sei insopportabile", è scontro tra loro

Valeria Marini si scaglia contro Guendalina Tavassi al GF Vip, le due litigano in giardino.

Da tempo Valeria Marini e Guendalina Tavassi non riescono ad andare d'accordo al Grande Fratello Vip, oggi è scoppiato un nuovo acceso scontro tra loro. Cosa è successo?

Tutto è iniziato in salotto mentre la Tavassi stava facendo le prove del balletto insieme a Giulia Provvedi e Marina La Rosa. La showgirl pretendeva che lasciassero la stanza a lei e alla sua squadra per provare. Giulia le ha fatto notare che ieri loro hanno provato per ore ma loro non hanno fatto nessuna polemica, hanno preferito fare le prove in camera da letto nonostante ci fosse caldo e fosse molto scomodo.

Valeria Marini si scaglia contro Guendalina Tavassi al GF Vip: le due litigano in giardino

Dopo essersi recata in giardino la showgirl ha notato che la scritta che aveva fatto a terra con le pietre non c'era più e se l'è presa con la Tavassi. La gieffina ha detto che aveva chiesto a Piera il permesso di toglierla perché le aveva detto che fosse sua. Ha subito chiesto scusa quando ha scoperto che a farla era stata lei e si è offerta di aiutarla a rifarla ma la Marini ha continuato a urlarle contro.

Guendalina Tavassi l'ha accusata di essere in cerca di un pretesto per discutere con lei, perché infastidita dal fatto che non abbia potuto fare le prove di ballo in salotto quando voleva lei. Le due hanno iniziato a discutere in modo animato, Valeria Marini le ha anche detto che è insopportabile, ci sarà un confronto tra loro nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5 stasera?