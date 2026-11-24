Guillermo Mariotto sferra un nuovo attacco a Barbara d'Urso: "Vuole stare al centro dell'attenzione"

Nuove velenose frecciatine contro Barbara d'Urso: cosa ha detto Guillermo Mariotto sulla giurata di Ballando con le Stelle.

C'è ancora molta tensione tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso dopo i battibecchi scoppiati tra loro a Ballando con le Stelle, soprattutto a causa della vicenda del profumo che ha fatto non poco discutere.

Lui, in un'intervista concessa al settimanale Di Più Tv, ha lanciato nuove pungenti frecciatine alla sua collega. A detta sua, dopo quello che è successo, ha capito che Barbara d'Urso vuole stare costantemente al centro dell'attenzione e sembra che chiunque ce l'abbia con lei.

Nuove velenose frecciatine contro Barbara d'Urso: cosa ha detto Guillermo Mariotto sulla giurata di Ballando con le Stelle

Il noto giurato del programma condotto su Rai Uno da Milly Carlucci ha fatto anche un'insinuazione su Barbara d'Urso: "Io mi sono scusato, ma probabilmente le sta stretto il ruolo di giurata: non è lei la conduttrice di questa trasmissione, anche se forse le piacerebbe…". Dopo i vari scontri non c'è stato un chiarimento tra loro, Mariotto ha fatto sapere che parlare con lei è impossibile perché non appena la puntata finisce lei scappa via con il suo entourage.

Guillermo Mariotto ha continuato a lanciare frecciatine a Barbara d'Urso dicendo che non ha legato con nessuno a Ballando con le Stelle, di sicuro non con lui ma non perché il giurato non l'abbia voluto. Il giurato ha anche detto che la sua collega si è sempre accanita contro Ornella Muti, dopodiché ha così concluso: "Chissà perché ha proprio aspettato l’esibizione della Muti per entrare in polemica con me”.