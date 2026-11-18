Beautiful, anticipazioni 18 novembre 2026: Electra fa una scioccante scoperta su Remy

Electra scopre che è Remy il responsabile delle foto false. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 18 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?



Gli spoiler rivelano che Ivy e Will hanno manifestato dei dubbi in merito all'improvviso licenziamento di Electra alla Forrester Creations. I due hanno deciso di andare da Katie per chiederle delle spiegazioni e lei ha mostrato loro alcune foto.

Anticipazioni Beautiful 18 novembre 2026: Electra scopre che è Remy il responsabile delle foto false

Dopo aver visto gli scatti ricevuti dalla madre per email Will ha subito capito che si tratta di deepfake. Il giovane Spencer ha una relazione con Electra e sta cercando di aiutarla perché trova ingiusto che sia stata licenziata.



Electra verrà a conoscenza del fatto che sia stato Remy a creare le false immagini che hanno causato la sua emarginazione e atti di bullismo contro di lei mentre frequentava le scuole superiori. Le stesse foto hanno anche causato il suo licenziamento dalla Forrester Creations. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il ragazzo confesserà di aver diffuso gli scatti falsi perché non sopportava che Electra posse avere una relazione né con Will né con nessun altro.

