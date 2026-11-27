Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 27 novembre 2026: Gonul concede il divorzio a Orhan, Emir e Tolga ricattano...

Nebahat e Ayla scoprono di essere state truffate. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, venerdì 27 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.



Gli spoiler rivelano che Sengul è convinta che il marito abbia una relazione con Gonul, deciderà quindi di mettere fine al loro matrimonio e porterà a Orhan le pratiche per il divorzio consensuale.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 27 novembre 2026: Nebahat e Ayla scoprono di essere state truffate

Intanto, Tolga ed Emir a scuola continueranno a ricattare Harika, Susen, Asiye e Aybike e le costringeranno a compiere gesti che le faranno allontanare dai ragazzi. Suser sarà costretta a incastrare Omer, il ragazzo verrà ingiustamente accusato di aver fatto un disegno con lo scopo di prendere in giro Emir e Tolga. Asiye, invece, dovrà assecondare Tolga davanti a Doruk facendolo ingelosire.

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Tolga prenderà il denaro vinto da Asiye e dalla cugina nella gara di ballo e lo darà ad Emir facendo infuriare Berk. Nel frattempo Harika farà finta di voler tornare con Ogulcan, ma registrerà un umiliante video che vedranno tutti a scuola. Nebahat e Ayla scopriranno di essere state truffate e di aver perso i soldi ottenuti con il prestito. Ad organizzare la truffa è stato Akif insieme con l'aiuto di Harun.