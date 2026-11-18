Guillermo Mariotto su Barbara d'Urso svela: "Lo trovo ingiusto, non ho mai voluto offenderla"

Guillermo Mariotto trova ingiusto il comportamento di Barbara d'Urso con Ornella Muti: il giurato fa chiaretta sulla vicenda del profumo.

La tensione è aumentata sempre di più a Ballando con le Stelle tra Barbara d'urso e Guillermo Mariotto nell'ultima puntata, lui nel nuovo episodio di Ballando Segreto ci ha tenuto a ribadire che non voleva assolutamente offendere la giurata con il gesto del profumo.

Il giurato si è sentito stuzzicato e ha ricambiato pensando che stessero scherzando. Ha poi detto di aver scoperto solo di recente che c'era un retroscena tra la d'Urso e Ornella Muti, lui non ne sapeva nulla. Ha anche scoperto che c'era già dell'astio con Pasquale La Rocca perché le ha detto di no per lo spettacolo.

Guillermo Mariotto trova ingiusto il comportamento di Barbara d'Urso con Ornella Muti: il giurato fa chiaretta sulla vicenda del profumo

Mariotto a Ballando Segreto ha detto che in ogni edizione hanno sempre protetto i concorrenti e trova ingiusto l'atteggiamento della collega nei confronti dell'attrice. Lui trova Ornella Muti eccezionale, proprio come la Guerritore, sono delle stelle ed è un orgoglio per lui averle nel cast.

Guillermo Mariotto ha aggiunto: "E la magia la vai a distruggere commentando così solo perché hai un pregresso, non si fa". Ha poi precisato che non ha mai detto che Barbara d'Urso puzzava, lei però ha voluto cavalcare l'onda per fare lo show. Il giurato ha detto che non si sarebbe mai permesso di spruzzarlo addosso a lei, non ha mai avuto intenzione di offenderla.

