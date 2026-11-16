Un Posto al Sole, spoiler 16 novembre 2026: l'offerta di Alberto manda in crisi Renato

Silvia e Michele temono di perdere la loro casa, intanto Guido... Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 16 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in preda ai ricordi della sua infanzia e alla nostalgia Alberto farà a Renato un'offerta di acquisto per la casa che ha deciso di mettere in vendita e questo metterà Poggi in crisi.

Spoiler Un posto al sole 16 novembre 2026: Silvia e Michele temono di perdere la loro casa, intanto Guido...

All'idea di perdere davvero la loro casa Michele e Silvia appariranno alquanto frustrati. Loro stanno provando a trovare un accordo con Renato per poter comprare l'appartamento in cui vivono da moltissimi anni e dove sono racchiusi tutti i loro ricordi, ma non sono sicuri che ci riusciranno.

Intanto a Palazzo Palladini gli inquilini si prepareranno ad affrontare i lavori per la divisione della terrazza dopo che Giulia ha proposto a Rossella e Nunzio di prendere loro una parte dell'appartamento. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Troncone mostrerà indifferenza per la questione del suo cane. L'uomo non avrà nessuna intenzione di firmare i documenti che permetteranno di trovare una nuova famiglia a Diablo, Guido sarà quindi obbligato a trovare un'altra soluzione.



