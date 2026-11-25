Beautiful, anticipazioni 25 novembre 2026: Steffy felice per i suoi genitori, Ridge informa Eric...

nuovi ostacoli per Eric e Ridge, entrambi appaiono frustrati. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 25 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?Gli spoiler rivelano che da quando Ridge ha messo fine alla sua relazione con Brooke sta trascorrendo molto tempo con Taylor e questo rende molto felice Steffy.

Anticipazioni Beautiful 25 novembre 2026: nuovi ostacoli per Eric e Ridge, entrambi appaiono frustrati

Anche Taylor ammetterà di essere molto felice, nonostante sia consapevole che a causa della Logan la situazione è complessa. Nel frattempo Ridge dirà al padre che Justin ha riscontrato nuovi ostacoli nel suo tentativo di restituire ai Forrester l'azienda.

Al momento il potere di gestire la Forrester Creations continuerà a restare nelle mani di Carter. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che sia Eric sia il figlio si sentiranno impotenti e frustrati dopo aver perso l'azienda. Entrambi continuano a essere molto arrabbiati con Brooke, Hope e Carter per aver preso il controllo con l'inganno. Riusciranno a trovare una soluzione per tornare a capo della Forrester Creations?



