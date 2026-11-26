Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 26 novembre 2026: Sengul esce di prigione, l'auto di Emir finisce nel lago

Orhan vuole il divorzio, Emir cerca di aggredire Harika. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, giovedì 26 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.Gli spoiler rivelano che Sengul in prigione si è sfogata con Zehra, la sua compagna di cella, alla quale ha detto che Gonul ha rovinato la sua famiglia. La donna, pensando di aiutarla, farà distruggere il ristorante di Gonul da due scagnozzi.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 26 novembre 2026: Orhan vuole il divorzio, Emir cerca di aggredire Harika

Berk, Aybike, Doruk e Asiye durante la gara di ballo tra le scuole superiori riusciranno a vincere il primo premio, questo significa che porteranno a casa il denaro della vittoria. Intanto, tra Emir e Ogulgan la tensione aumenterà sempre di più.

Ogulcan rivelerà a Emir, con l'intenzione di provocarlo, che Harika lo ha protetto durante il consiglio disciplinare. Nel frattempo Sengul potrà uscire dal carcere con la condizionale e tornerà immediatamente a casa dalla sua famiglia. A spegnere il suo entusiasmo ci penserà Orhan quando le dirà che vuole chiedere il divorzio. Nel frattempo Emir porterà Harika in un posto isolato per aggredirla, lei per difendersi userà lo spray che farà perdere i sensi al ragazzo. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Asiye, la cugina e Susen accorreranno in suo aiuto ma quando vedranno l'auto di Emir finire nel lago potranno solamente chiamare i soccorsi.