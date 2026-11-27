Miriana D'Agostino contro Megan Ria? Lo sfogo: "Talento e sacrifici valgono meno di una raccomandazione"

Miriana D’Agostino fuori da Ok, il prezzo è giusto: in preda alla delusione lancia una frecciatina a Megan Ria.

Ilary Blasi condurrà Ok, il prezzo è giusto da lunedì 7 dicembre 2026, le modelle Miriana D’Agostino e Lisa Bassi avrebbero dovuto affiancarla nella nuova edizione del programma ma non sarà più così.

Mediaset ha deciso di scegliere Megan Ria al loro posto, una decisione dell'ultimo minuto che non le ha certo lasciato indifferente. In un'intervista rilasciata a Libero Magazine Miriana D’Agostino ha fatto sapere che le avevano già mandato il contratto che era in fase di definizione. Ci ha tenuto a sottolineare che non era solo un provino o un'indiscrezione, ma una concreta opportunità alla quale stava già lavorando.

Miriana D’Agostino fuori da Ok, il prezzo è giusto: in preda alla delusione lancia una frecciatina a Megan Ria

La modella ha rivelato che hanno comunicato a lei e a un'altra ragazza che la produzione, per una scelta editoriale, aveva deciso di far affiancare Ilary Blasi da un'altra persona. A loro hanno detto che si trattava di una scelta legata alle esigenze della trasmissione, si sono anche scusate per lo spiacevole accaduto.

Miriana D’Agostino non ha nascosto di esserci rimasta malissimo. Sui social, con l'amaro in bocca, ha lanciato una frecciatina che per molti è chiaramente riferita a Megan Ria. Questo è ciò che ha scritto: “Brutto il mondo in cui viviamo, dove troppo spesso il talento, l’impegno e i sacrifici valgono meno di una raccomandazione. Dove non conta ciò che sei capace di fare, ma chi consoci”.

