Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 novembre 2026: Delia in ansia, Jacopo fa una proposta a Valeria

Odile e Matteo vogliono organizzare una festa, Delia chiede aiuto a Mimmo. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 24 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.



Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Valeria è tornata al Paradiso per il lancio della nuova collezione di intimo. Intanto Diana ha ricevuto l'approvazione di Rebecca in merito al suo gesto di ribellione nei confronti di Carla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 novembre 2026: Odile e Matteo vogliono organizzare una festa, Delia chiede aiuto a Mimmo

Matteo e Odile penseranno di organizzare una festa in vista della serata di beneficienza per la casa-famiglia. A Irene verrà in mente un'idea che prevederà il coinvolgimento di Johnny.

A breve arriveranno i genitori di Delia e lei apparirà in ansia, per preparare la cena chiederà aiuto a Mimmo ma le cose non andranno come aveva previsto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Jacopo deciderà di fare a Valeria una proposta di lavoro, questo però la metterà di fronte a un'importante scelta.



