Il Paradiso delle Signore anticipazioni 19 novembre 2026: Elisa vuole aiutare Irene e Cesare, Walter non approva

Simona prende una decisione, Walter in disaccordo con la madre. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 19 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.



Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Posare insieme per il calendario al Paradiso mette a disagio sia Irene sia Cesare, ma hanno finto entrambi che la cosa gli stia bene. Intanto, Adelaide ha fatto una sorpresa a Riccardo tornato a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 novembre 2026: Simona prende una decisione, Walter in disaccordo con la madre

Tutte le colleghe di Simona avrebbero il piacere di accompagnarla all'inaugurazione della mostra di Jacopo e lei deciderà con chi di loro si recherà all'evento. Intanto Walter, in merito al problema alla caviglia della Venere, cercherà di convincerla a chiedere aiuto per risolverlo.

Irene è apparsa molto interessata all'università e valuterà in modo concreto di riprendere gli studi iscrivendosi a una facoltà. Nel frattempo Elisa, dopo aver capito che la Cipriani e Cesare si sentono a disagio per la questione del calendario, avrà una soluzione per evitar loro l'imbarazzo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la scelta della madre non otterrà l'approvazione di Walter. Intanto Riccardo dovrà riconquistare la fiducia di Margherita dopo averla ritrovata.

