Beautiful, anticipazioni 28 novembre 2026: Taylor parla di Ridge con Steffy, Brooke non la preoccupa più

Taylor è più serena, alla figlia dice di essere sicura dell'amore di Ridge. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 28 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?Gli spoiler rivelano che vedendo Luna così disperata in carcere, perché convinta di essere in pericolo di vita dopo essere stata aggredita dalle altre detenute, Bill ha deciso di aiutarla.

Anticipazioni Beautiful 28 novembre 2026: Taylor è più serena, alla figlia dice di essere sicura dell'amore di Ridge

Lo Spencer, dopo aver permesso che Luna ottenesse gli arresti domiciliari, le ha comunicato che le consentirà di vivere a casa sua fino a quando non tornerà a essere libera. Però, Bill le ha chiaramente detto che nessuno dovrà venire a conoscenza di questa inaspettata novità, infatti dovrà restare nascosta quando riceverà visite.

Steffy e Taylor si ritroveranno di nuovo a parlare del rapporto della Hayes con Ridge. Da poco i due si sono ritrovati, all'inizio lei temeva che Brooke potesse essere un problema ma adesso è più serena. Alla figlia dirà che non teme più la concorrenza della Logan perché è certa dell'amore che il Forrester prova per lei. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Steffy dirà di essere molto felice per come stiano procedendo le cose tra i suoi genitori, lei non ha mai smesso di sperare in una loro riconciliazione. Nel frattempo Electra racconterà a Bill cosa ha fatto Remy.

