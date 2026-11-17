Forbidden fruit, spoiler 17 novembre 2026: Yildiz e Asuman cercano di recuperare la collana ma...

Feride mette a disagio Yildiz e Asuman, loro fanno un'amara scoperta. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi

Va in onda oggi, martedì 17 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali ha rischiato di perdere il figlio dopo aver sabotato il suo affare, lui gli aveva detto di non voler aver più alcun rapporto ma lo ha perdonato quando ha temuto che fosse in pericolo di vita.



Naturalmente il marito di Yildiz non sa che il Presidente ha solo finto di essersi sentito male, altrimenti scoppierebbe un'altra furiosa lite tra loro. Asuman dopo aver preso in prestito uno dei preziosi gioielli della figlia l'ha perso, Yildiz era sconvolta quando ha scoperto che si trattava della collana che le ha donato Feride.

Spoiler Forbidden fruit 17 novembre 2026: Feride mette a disagio Yildiz e Asuman, loro fanno un'amara scoperta

Dopo quello che è accaduto Hasan Ali vuole rimediare ai problemi che ha causato a Cagatay sul fronte professionale. Intanto Ender continuerà a fingere di frequentare il Presidente dopo aver stretto un accordo con Sahika.

Nel frattempo Feride metterà a disagio Yildiz e sua madre a tavola raccontando la storia del gioiello. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Asuman e la figlia si rivolgeranno al gioielliere con la speranza di riprendersi la collana ma dirà loro che per riaverla dovranno acquistarla. Pur di non far venire a galla la vicenda della le due cercheranno un modo per raccogliere il denaro necessario tenendo Feride all'oscuro di tutto.

