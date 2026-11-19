Forbidden fruit, spoiler 19 novembre 2026: Ender e Yildiz aiutano Hasan Ali a riconciliarsi con il figlio

Cagatay perdona il padre, Sahika prepara la sua vendetta contro Hasan Ali. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, giovedì 19 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Cagatay si è infuriato con Sedai e con suo padre dopo quello che ha scoperto in merito all'incontro con gli investitori.

Nel frattempo, Yildiz e Asuman stanno ancora provando a recuperare la collana prima che Feride possa scoprire cosa sia successo davvero. Loro, però, non sanno che il gioielliere ha già messo al corrente la madre di Cagatay sul ritrovamento del gioiello che apparteneva a sua madre.

Spoiler Forbidden fruit 19 novembre 2026: Cagatay perdona il padre, Sahika prepara la sua vendetta contro Hasan Ali

Sono nati nuovi attriti tra Hasan Ali e Cagatay dopo che quest'ultimo ha scoperto di essere stato di nuovo manipolato dal padre in ambito professionale. Ender offrirà il suo aiuto al Presidente dicendogli che convincerà il marito di Yildiz che non sia stato lui a provare a ingannarlo ma che non ne sapeva nulla.

Hasan Ali cercherà ancora di recuperare il rapporto con suo figlio e ci riuscirà proprio grazie all'aiuto della nuora e di Ender. Cagatay deciderà ancora una volta di perdonare suo padre e lui gli farà una promessa, quella di non interferire più nella sua vita. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika non ha alcuna intenzione di darla vinta all'ex marito, infatti in vista della causa di divorzio preparerà la sua vendetta.