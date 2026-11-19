Cristina Plevani difende Marina La Rosa: "Non ha cercato di flirtare con Andreas al GF Vip"

Per Cristina Plevani al GF Vip Marina La Rosa non ha bisogno di giocare sporco: cosa ha detto sulla gieffina.

Dopo aver lasciato intendere di essere gelosa del rapporto tra Andreas e Marina, Veronica Peparini si è scusata, anche con la gieffina, perché non aveva nessuna intenzione di offenderla, questo però non è bastato a Cristina Plevani.

La moglie del gieffino ha assicurato di non essere gelosa e si è augurata che la loro amicizia possa continuare anche fuori, la Plevani tramite un post su Instagram ha detto di essere rimasta colpita dal fatto che non abbia mai detto che lei e Marina La Rosa siano amiche. La gieffina ha partecipato a La Talpa con Andreas Muller e sua moglie, era anche presente al loro matrimonio. Ha anche ricordato che il concorrente ha sempre detto che la sua compagna di avvenuta è amica di sua moglie prima di essere una sua amica, per questo si aspettava che dicesse cose diverse su di lei.

Per Cristina Plevani al GF Vip Marina La Rosa non ha bisogno di giocare sporco: cosa ha detto sulla gieffina

Nonostante non siano mai state in ottimi rapporti la gieffina si è schierata dalla parte di Marina La Rosa, tra le varie cose ha detto: "Si possono dire tante cose di Marina in questo reality, ma di certo non che abbia cercato o stia cercando di flirtare con Andreas. Mai pensato".

Cristina Plevani crede che Marina sia una giocatrice e che abbia studiato ogni cosa prima di fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Però, a parer suo, non è una donna che ha bisogno di giocare sporco con i sentimenti degli altri per farsi notare e nemmeno di strusciarsi su qualcuno. Lei crede che la 'gatta morta' ormai non esiste da anni e quello della 'gelosia' di Veronica è stato un blocco che non aveva senso di esistere.

