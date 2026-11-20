Un posto al sole, anticipazioni 20 novembre 2026: Greta ricorda un dettaglio, Marina finirà nei guai?

Serena e Manuela devono informare Micaela e Monica della morte di Maurizio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 20 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.Gli spoiler fanno sapere che Maurizio dopo essere uscito di nascosto dall'ospedale si è recato a casa di Manuela, lì c'era anche Serena e ha chiesto di chiamare anche Micaela. L'uomo ha voluto raccontare alle Cirillo la verità sulla notte in cui sono state concepite, Monica ha detto la verità in merito allo stupro.

Spoiler Un posto al sole 20 novembre 2026: Serena e Manuela devono informare Micaela e Monica della morte di Maurizio

Greta si trova ancora in carcere, al momento è l'unica sospettata per l'omicidio del suo ex amante. Ripensando al giorno in cui si è recata a casa di Stefano Mori e lo ha trovato senza vita, ricorderà un particolare che potrebbe mettere nei guai Marina.

La Giordano sta facendo i conti con un enorme senso di colpa dopo quello che è successo a casa di Mori, ma ad oggi nessuno è ancora venuto a conoscenza del suo terribile segreto. Nel frattempo le Cirillo stanno vivendo momenti molto delicati dopo la morte del padre delle gemelle. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Serena e Manuela dovranno informare Micaela e Monica che Maurizio non ce l'ha fatta dopo essere stato portato in ospedale.