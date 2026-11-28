Forbidden fruit, spoiler 28 novembre 2026: Ender turbata per Kaya, Cagatay smentisce l'accusa di Feride

Ender teme che l'ex marito sia complice di Sahika, Cagatay difende Yildiz. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, sabato 28 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika ha fatto tornare il fratello a Istanbul con l'intenzione di vendicarsi di Ender, ma quando spronerà il fratello a farlo lui non accetterà perché è ancora innamorato di lei.

Nel frattempo Ender, durante una chiacchierata con Caner, parlerà del suo riavvicinamento a Kaya in modo positivo, infatti pensa che le cose tra loro stiano andando bene dopo che si sono rivisti.

Spoiler Forbidden fruit 28 novembre 2026: Ender teme che l'ex marito sia complice di Sahika, Cagatay difende Yildiz

Cansu, dopo essere stata smascherata da Omer e Sahika, dovrà fare i conti con un'altra difficoltà. La ragazza verrà sfrattata perché non è riuscita a pagare l'affitto. Per Yildiz è un momento molto delicato a causa dell'ennesima bugia raccontata al marito, per gestire la finta gravidanza pianificherà una visita medica.

La Yilmaz e la madre metteranno in atto uno dei loro soliti piani, durante una conversazione la moglie di Cagatay dirà di non essere incinta. Intanto Ender avrà il dubbio che Kaya stia sostenendo Sahika nel suo piano di vendetta contro di lei. Mentre sarà a cena con il suo ex marito ascolterà una sua telefonata che la turberà molto, lui infatti dirà di non avere alcun motivo di fermarsi a Istanbul. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz convincerà il marito ad accompagnarla dal medico, a quel punto Feride la accuserà di non essere in dolce attesa ma il figlio smentirà subito quanto detto dalla madre.