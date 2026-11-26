Beautiful, anticipazioni 26 novembre 2026: Electra dopo l'incubo che ha vissuto torna alla Forrester Creations

Scoperta la verità Electra torna a lavorare alla Forrester Creations. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 26 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?



Gli spoiler rivelano che Taylor è felice che lei e Ridge si sono riavvicinati, anche se la presenza ingombrante di Brooke rende la situazione complessa. Intanto lo stilista continua a essere amareggiato per il fatto che lui e la sua famiglia non sono ancora riusciti a riprendere in mano la gestione della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful 26 novembre 2026: scoperta la verità Electra torna a lavorare alla Forrester Creations

Electra ha vissuto momenti di terrore mentre Remy la teneva in ostaggio, fuori di sé il ragazzo voleva che i due scappassero insieme e voleva impedirle di continuare a stare con Will. Quest'ultimo, per fortuna, li ha rintracciati e ha permesso alla ragazza di liberarsi.

Ancora sotto shock Electra rivelerà che a creare i deepfake è stato proprio Remy perché era ossessionato da lei. Lui faceva finta di essere suo amico ma a Dallas le ha rovinato la reputazione facendole vivere momenti terribili. Dopo aver sofferto la nipote di Ivy si è trasferita a Los Angeles per iniziare una nuova vita ma Remy l'ha raggiunta e dopo averla perseguitata ha manifestato un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la fidanzata di Will sarà davvero felice di poter tornare a lavorare alla Forrester Creations.