Un Posto al Sole, spoiler 26 novembre 2026: Marina rivela la verità a Ferri? Rosa rivede Pino

Cristina incontra Greta, Renato coinvolto nella diatriba tra Silvia, Michele e Palladini. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 26 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.Gli spoiler fanno sapere che Renda non ha scoperto nulla sul misterioso finanziatore di Mori durante il colloquio con l'avvocato. Quest'ultimo ha informato la Giordano in merito alle ultime novità, lei gli ha ribadito di non voler far scoprire nulla a Roberto del ruolo che ha avuto nella radio di Stefano.

Spoiler Un posto al sole 26 novembre 2026: Cristina incontra Greta in carcere, Renato coinvolto nella diatriba tra Silvia, Michele e Palladini

Cristina aveva manifestato il desiderio di vedere la madre e dopo qualche titubanza il padre ha accettato e ha organizzato il loro incontro. La figlia di Ferri rivedrà Greta durante un colloquio in carcere, intanto Marina deciderà di confessare tutta la verità al marito sull'omicidio di Mori ma alla fine non riuscirà a farlo.

Nonostante il ripensamento della moglie, Ferri potrebbe comunque scoprire come sono andate davvero le cose. Di fronte all'arroganza di Alberto è esplosa la tensione con Silvia e Michele, che finirà per coinvolgere anche Renato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Pino e Rosa si rivedranno e lui le racconterà la sua ultima passione.



