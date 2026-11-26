Milly Carlucci commenta lo scontro tra Simona Ventura e Barbara d'Urso: "Cosa personale e privata"

Milly Carlucci rompe il silenzio sullo scontro tra Barbara d'Urso e Simona Ventura: cosa ha detto la conduttrice di Ballando con le Stelle.

In collegamento a La volta buona Milly Carlucci nella puntata di oggi ha parlato delle ultime novità di Ballando con le Stelle e naturalmente è stata tirata in ballo anche la diatriba tra Simona Ventura e Barbara d'Urso.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del video postato dalla Ventura sui social contro la giurata, dopo il commento do Alberto Matano sulla vicenda anche la conduttrice di Ballando ha detto la sua. Lei è venuta a conoscenza del fatto che la custode del tesoretto ci sia rimasta davvero male per essere stata oggetto di un attacco sui social, perché è sembrato coordinato e per nulla scontato.

Milly Carlucci rompe il silenzio sullo scontro tra Barbara d'Urso e Simona Ventura: cosa ha detto la conduttrice di Ballando con le Stelle

La conduttrice ha anche detto che saranno le protagoniste di questa vicenda a decidere se provare ad avere un chiarimento oppure no. A Caterina Balivo ha detto: "Io non posso entrare perché questa è veramente una cosa personale e privata".

Milly Carlucci è tornata a parlare anche delle condizioni di salute di Ornella Muti dicendo che si è proprio ammalata e non sa nemmeno come sia riuscita la scorsa settimana a esibirsi dal momento che tossiva in modo devastante e aveva un filo di fiato. Al momento non si sa ancora se riuscirà a ballare nella prossima puntata, però ha ribadito che se non potrà farlo ci sarà ancora una speranza grazie al ripescaggio.