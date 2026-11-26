Cristiano Malgioglio cambia idea sulle nozze, non sposerà Onur: il cantante teme per la sua eredità

Cristiano Malgioglio svela perché non si sposa più: cosa ha detto sul fidanzato Onur.

Cristiano Malgioglio torna a parlare della sua sfera sentimentale e del suo rapporto con il fidanzato turco Onur. In varie occasioni ha raccontato di averlo conosciuto a Istanbul nel 2020, da quel momento non si sono più separati anche se vivono il loro amore a distanza.

In passato aveva annunciato che sarebbero convolati a nozze, sembrava certo di volersi sposare ma nonostante ne abbia più volte parlato il matrimonio non c'è mai stato. Il motivo? Il cantante in un'intervista rilasciata a Fanpage ha chiaramente detto di aver cambiato idea.

Cristiano Malgioglio svela perché non si sposa più: cosa ha detto sul fidanzato Onur

Senza troppi giri di parole l'amatissimo cantante ha ammesso di essere preoccupato per il suo patrimonio, ha infatti detto: "È vero, avevo detto che lo avrei sposato. Ci avevo pensato, ma poi mi sono detto: 'Chi me lo fa fare? Magari mi sposa e poi vuole la mia eredità'”.

Cristiano Malgioglio ha poi detto che in realtà non volevo farlo per lui, non era incuriosito dall'idea del matrimonio in sé ma dell'effetto che gli avrebbe fatto. Era anche curioso di sentire il tono con cui avrebbe pronunciato il fatidico 'si'. Parlando del fidanzato Onur ha detto che è un bellissimo ragazzo turco al quale vuole molto bene. Lui pensa che siano proprio le relazioni a distanza le più durature. Tra le varie cose ha anche rivelato che a dicembre lo raggiungerà per trascorre le feste insieme a lui, ma tornerà in Italia a Capodanno perché è impegnato in televisione con 'L’Anno Che Verrà'.