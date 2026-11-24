Forbidden fruit, spoiler 24 novembre 2026: l'insinuazione di Sahika spiazza, Ender soffre per Kaya

Sahika accusa l'ex marito di averla tradita, Ender fa una confessione a Caner. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, martedì 24 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz, aiutata da Ender, ha provato a vendere il quadro acquistato per sbaglio al suocero, lui però ha scoperto che gli ha mentito.

Hasan Ali l'ha duramente rimproverata davanti a tutta la famiglia per aver detto un'altra bugia, a prendere le difese di Yildiz però ci ha pensato Cagatay. Quest'ultimo, dopo essersi infuriato, ha preferito allontanarsi dalla villa. Intanto la Yilmaz, stanca di trovarsi sempre in queste situazioni, ha deciso che non racconterà altre bugie in futuro.

Spoiler Forbidden fruit 24 novembre 2026: Sahika accusa l'ex marito di averla tradita, Ender fa una confessione a Caner

Da qualche giorno Kaya è tornato a Istanbul dopo che la sorella l'ha chiamato per chiedergli aiuto. Sahika si è infuriata dopo che Ender le ha voltato le spalle in tribunale, dal divorzio con Hasan Ali infatti non ha ottenuto nulla.

Durante una cena a casa di Yildiz, la Ekinci insinuerà di essere stata tradita dal Presidente con Ender mentre erano ancora sposati, rivelazione che inevitabilmente alimenterà i pettegolezzi. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che parlando con Caner, la sorella ammetterà che l'incontro con il suo ex marito l'ha scossa molto. Vedendolo Kaya così freddo e distaccato nei suoi confronti sta soffrendo molto.