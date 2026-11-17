Beautiful, anticipazioni 17 novembre 2026: Will e Ivy mettono Katie alle strette, lei gli mostra le foto

Katie fa vedere le foto che ha ricevuto su Electra, cosa capisce Will. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 17 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?Gli spoiler rivelano che Carter ha incontrato Fanny alla Forrester Creations perché vorrebbe iniziare una collaborazione con lei. Per ampliare l'azienda vorrebbe creare anche una linea di profumi, quelli che la donna ha fatto provare a Katie, Hope e Carter li hanno piacevolmente colpiti.

Anticipazioni Beautiful 17 novembre 2026: Katie fa vedere le foto che ha ricevuto su Electra, cosa capisce Will

Electra non lavora più alla Forrester Creations, l'hanno mandata via dicendole che non era adatta all'azienda e lei è rimasta profondamente delusa. Non appena la riunione finirà, Will e Ivy si recheranno in ufficio e chiederanno spiegazioni a Katie.

Loro pretenderanno di conoscere i veri motivi del licenziamento di Electra perché le spiegazioni che hanno ricevuto fino ad ora non hanno convinto nessuno dei due. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che di fronte a tanta insistenza la Logan mostrerà le foto che le hanno inviato per email, però il figlio capirà subito che si tratta di deepfake.





