Simona Ventura parla di Ballando con le Stelle e svela: "Non sono ossessionata da Barbara d'Urso"

Simona Ventura entusiasta del ruolo a Ballando con le Stelle: le rivelazioni su Barbara d'Urso.

Si è parlato a lungo della presunta tensione tra Simona Ventura e Barbara d'Urso, nata molto prima di Ballando con le Stelle. In una recente intervista la prima ha negato che il loro rapporto sia conflittuale, ha anche espresso parole piene di stima nei confronti della collega.

In molti non hanno creduto alle sue dichiarazioni, soprattutto a causa dei 'battibecchi' nati tra loro nella trasmissione di Milly Carlucci. La Ventura ricopre il ruolo di custode del tesoretto nel programma, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che è molto divertente fare la commentatrice a bordo campo.

Simona Ventura entusiasta del ruolo a Ballando con le Stelle: le rivelazioni su Barbara d'Urso

Parlando dell'esperienza che sta vivendo a Ballando con le Stelle la nota conduttrice ha detto che ci sono la felicità e la leggerezza di un ruolo in cui si sente totalmente libera. A detta sua non c'è un copione e nessuno le dice cosa pensare o dire.



Riferendosi alla vicenda del 'gelosetta' a Barbara d'Urso ha ribadito che era solo una battuta e che il 99% delle persone avrebbero reagito con una risata. Ha poi aggiunto: "Io parlo a seconda di ciò che accade sulla pista da ballo, non sono ossessionata da Barbara d’Urso. Nella commedia di questo show ognuno si sceglie la parte che predilige". Simona Ventura ha poi rivelato che le piacerebbe che fosse una maestra donna ad aggiudicarsi la vittoria, lei mette Giada Lini tra i favoriti ma è consapevole che non è facile superare Monica Guerritore o Noemi Bocchi che a parer suo balla benissimo.