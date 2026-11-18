Veronica Peparini si scusa con Marina La Rosa: "Non ho nulla contro di lei e la sua amicizia con Andreas"

Sui social Veronica Peparini fa chiarezza sulla questione della gelosia: la moglie di Andreas ha chiesto scusa a Marina La Rosa.

Quando Veronica Peparini ha parlato di gelosia a Verissimo hanno pensato tutti che fosse infastidita dal legame che c'è tra Andreas Muller e Marina La Rosa al Grande Fratello Vip.

Vedendo una parte dell'intervista il ballerino e la sua compagna di avventura sono rimasti spiazzati perché non si aspettavano che Veronica dicesse quelle cose, la gieffina l'ha anche tranquillizzata dicendo che lei e Andreas sono solamente amici. Le è dispiaciuto che la donna abbia potuto avere dei dubbi sul loro rapporto e vedendola delusa anche Muller c'è rimasto male per lei.

Sui social Veronica Peparini fa chiarezza sulla questione della gelosia: la moglie di Andreas ha chiesto scusa a Marina La Rosa

Dopo aver visto quello che è scaturito dalle sue dichiarazioni, la moglie del gieffino ci ha tenuto a fare un po' di chiarezza sui social. Tramite alcune storie postate su Instagram si è scusata per aver fatto intendere qualcosa di sbagliato. Più volte ha ripetuto che non ha nulla contro Marina La Rosa, contro Andreas o contro la loro amicizia che spera duri anche dopo il reality.

A Veronica Peparini dispiace aver creato questa situazione, per questo ha chiesto scusa a Marina perché non aveva nessuna intenzione di offendere e dare adito a ciò che le scrivono. Dopo essersi più volte scusata ha ribadito che non ha nulla contro il rapporto che c'è tra la gieffina e suo marito ed è felice che nella casa abbia trovato in lei un importante punto di riferimento.