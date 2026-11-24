Beautiful, anticipazioni 24 novembre 2026: Will e Remy arrivano alle mani, Electra riesce a liberarsi

Electra trova conforto tra le braccia di Will, Katie si sente in colpa. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 24 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?



Gli spoiler rivelano che Remy sta impedendo a Electra di andarsene perché vuole convincerla ad andare con lui a Los Angeles, lei a causa del suo comportamento sta vivendo momento di terrore.

Anticipazioni Beautiful 24 novembre 2026: Electra trova conforto tra le braccia di Will, Katie si sente in colpa

Will è riuscito a trovare Electra e Remy, il suo arrivo ha rassicurato la fidanzata, lui dopo averli raggiunti ha intimato il ragazzo di lasciarla andare. La situazione prenderà velocemente una brutta piega, degenerando in uno scontro fisico.

Grazie all'intervento di Will, Electra riuscirà finalmente a liberarsi, intanto lo Spencer darà un pungo a Remy che cadrà a terra. La nipote di Ivy, ancora scossa per quello che è successo, riuscirà a trovare conforto tra le braccia del fidanzato che le prometterò di non lasciarla mai da sola. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Katie confesserà a Ivy di sentirsi terribilmente in colpa per aver creduto che le compromettenti foto fossero vere. La zia di Electra le rivelerà quanto la vita della ragazza sia stata già sconvolta in passato a causa dei deepfake.