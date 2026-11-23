Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 23 novembre 2026: la vicinanza di Gonul infastidisce Aybike

Aybike cerca un modo per restituire il denaro a Gonul. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, lunedì 23 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.



Gli spoiler rivelano che dopo essere rimasto intrappolato in una fossa Ogulcan ha rischiato di morire, fortunatamente Omer è arrivato in tempo e lo ha salvato. Il motorino, però, è rimasto nella fosse e non hanno potuto fare nulla per recuperarlo.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 23 novembre 2026: Aybike cerca un modo per restituire il denaro a Gonul

Burhan ha accusato Ogulcan di avergli rubato il motorino, il ragazzo infatti è stato portato in centrale dalla Polizia dove è stato aiutato da Gonul. Cosa ha fatto? La donna ha offerto dei soldi a Burhan affinché ritirasse la denuncia e lui ha accettato.

Orhan è apparso un po' di imbarazzo per l'accaduto, il figlio invece ha mostrato una grande gratitudine alla donna per averlo aiutato in un momento di difficoltà. Gonul cercherà di farsi sempre più spazio nella vita dell'ex marito di Sengul, un comportamento che non farà affatto piacere ad Aybike. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che la ragazza cercherà di trovare un modo per ridare i soldi che Gonul ha dato al fratello per il motorino.