Forbidden fruit, spoiler 26 novembre 2026: Yildiz finge di essere incinta, Cagatay la perdona

Cagatay vittima di un nuovo inganno, lui e Yildiz si riconciliano. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, giovedì 26 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender riceverà un invito da parte di Hasan Ali che le chiederà di andare a casa sua per parlare di 'lavoro', lei però lo rifiuterà per poter incontrare Kaya.

È chiaro che nessuno dei due abbia davvero dimenticato l'altro. Tra i due ci sarà un chiarimento, durante il quale emergerà molto rancore ma anche il desiderio di tornare insieme.

Spoiler Forbidden fruit 26 novembre 2026: Cagatay vittima di un nuovo inganno, lui e Yildiz si riconciliano

Yildiz teme che il suo matrimonio sia giunto davvero al capolinea dopo l'ennesima bugia che ha raccontato al marito. Disperata deciderà di mettere in atto un piano, cosa farà? Insieme a Emir si recherà in una clinica e fingeranno di essere una coppia che non può avere dei figli.

I due riusciranno a convincere una donna a fare al posto della Yilmaz tre test di gravidanza. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che, pur di convincere il marito a non lasciarla, Yildiz gli dirà di essere incinta. Di fronte all'ennesimo inganno, Cagatay deciderà di perdonare la moglie e sarà al settimo cielo all'idea di diventare padre.