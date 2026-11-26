Filippo Bisciglia fuori da Temptation Island? Lui confessa: "Mai avuto questa paura"

Filippo Bisciglia non lascerebbe Mediaset e Temptation Island: svela cos'altro vorrebbe fare in televisione.

Filippo Bisciglia conduce da molti anni Temptation Island, reality che conquista sempre più successo in ogni edizione. Ogni anni sono tantissimi i telespettatori che non vedono l'ora di assistere al percorso delle coppie nel villaggio.

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it gli è stato chiesto se abbia mai temuto che qualcuno potesse prendere il suo posto di conduttore, lui ha rivelato: “No, è sempre andato bene, non ho mai avuto questa paura". Quando gli hanno detto di essere diventato ormai 'intoccabile' nella realtà di Fascino lui si è messo a ridere dicendo che è un'affermazione esagerata. Per Filippo Bisciglia è un onore ed è molto felice, però non crede affatto di essere imprescindibile o insostituibile.

Filippo Bisciglia non lascerebbe Mediaset e Temptation Island: svela cos'altro vorrebbe fare in televisione

Da diversi anni il reality dei sentimenti è il suo regno, non ha mai temuto che il successo del programma diventasse anche il suo limite? Lui ha risposto di no, però ha ammesso che aggiungerebbe altro.

Filippo Bisciglia ha fatto sapere che c'è una cosa che vorrebbe fare sul piccolo schermo, lo ha sempre detto. Di che si tratta? Condurre un game show, però se gli offriranno questa opportunità non lascerebbe mai Temptation Island. A parer suo il calore del pubblico è tutto e non lo mollerebbe per nessun'altra cosa. Non solo il reality, il conduttore ha ammesso che non lascerebbe mai nemmeno Mediaset, al solo pensiero infatti si commuove.



