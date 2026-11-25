Ornella Muti costretta a lasciare Ballando con le Stelle? La proposta di Milly Carlucci

Ornella Muti non potrà più partecipare a Ballando con le Stelle a causa dei suoi problemi di salute? Cosa le ha proposto Milly Carlucci

Il percorso di Ornella Muti a Ballando con le Stelle sfortunatamente ha preso una piega alquanto spiacevole che potrebbe costringerla a ritirarsi dal programma condotto da Millty Carlucci su Rai Uno.

In coppia con Pasquale La Rocca si è impegnata moltissimo dall'inizio del programma, nell'ultima puntata però hanno notato tutti che non stava affatto bene. L'attrice faceva davvero fatica a respirare, in molti si sono detti stupiti del fatto che sia riuscita comunque a esibirsi. Nell'ultimo episodio di Ballando Segreto ha ammesso che non sta bene, dopodiché si è lasciata sfuggire alcuni dettagli che stanno facendo preoccupare i suoi affezionati fan.

Ornella Muti non potrà più partecipare a Ballando con le Stelle a causa dei suoi problemi di salute? Cosa le ha proposto Milly Carlucci

Tramite collegamento l'attrice ha spiegato: “Io non credo di potermi allenare proprio, l'ultima presa mi ha compresso la cassa toracica. L’ossigeno non mi è arrivato più da nessuna parte, ma neppure la muscolatura".

Ornella Muti ha poi rivelato che le passa solo un filo d'aria e sta facendo i conti anche con la broncopolmonite, per questo motivo le hanno sconsigliato di muoversi. Milly Carlucci, però, non è ancora disposta a rinunciare alla concorrente, le ha infatti proposto di stare a riposo assoluto per due giorni per poi vedere cosa potrà fare sabato. Le ha anche detto che dopo la nona puntata ci sarà il ripescaggio e possono succedere molte cose. Pasquale La Rocca, che innanzitutto si è detto dispiaciuto per l'attrice perché l'ha vista stare davvero male, ha apprezzato la proposta della conduttrice. Il maestro di ballo ha detto: "Va vissuta giorno dopo giorno e capire che tipo di miglioramento Ornella avrà".