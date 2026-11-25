Gemma Galgani a Belve lancia una frecciatina a Tina Cipollari: "È invidiosa di me"

A Belve Gemma Galgani nega di essere ossessionata Tina Cipollari: cosa ha rivelato la dama di Uomini e Donne.

Nella prima puntata della nuova edizione di Belve, andata in onda ieri sera su Rai Due, Francesca Fagnani ha ospitato anche uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, Gemma Galgani.

Durante l'intervista la dama del dating show di Maria De Filippi si è definita generosa in amore sotto ogni punto di vista. Alla conduttrice ha detto che non è una persona inibita e non pensa che debba vergognarsi alla sua età. Gemma Galgani ha anche rivelato che, per quanto riguarda l'intimità, non ha tabù rapportati alla sua età.

A Belve Gemma Galgani nega di essere ossessionata Tina Cipollari: cosa ha rivelato la dama di Uomini e Donne

Nel momento in cui Francesca Fagnani le ha detto di essere un po' ossessionata da Tina Cipollari, lei non solo ha negato ma ha detto che è lei che la ossessiona. Riferendosi alla storica opinioniata di Uomini e Donne ha detto che la descrive come una donna fissata con il sesso, però le sembra lei più fissata con il sesso. Con tono pungente ha aggiunto: "Io lo metto in pratica, lei?"

La conduttrice le ha chiesto se pensa che la Cipollari non abbia il suo stesso successo con gli uomini, Gemma Galgani ha quindi lanciato un'altra pungente frecciatina a Tina dicendo: "Può darsi che lei sia un po’ invidiosa". Parlando poi di Uomini e Donne ha detto di essere rinata grazie al programma. All'inizio del suo percorso indossava le ballerine, poi è passata al tacco 12 e non si è più fermata.