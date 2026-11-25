Simona Ventura sbotta contro Barbara d'Urso sui social: "Ti ho chiamata quando venivi trattata come un'appestata"

Simona Ventura usa i social per rivolgersi a Barbara d'Urso: la tensione nel loro rapporto è palpabile.

Simona Ventura ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo Instagram in cui si rivolge a Barbara d'Urso. Innanzitutto ha rivelato che a Ballando con le Stelle non la saluta, trattamento che riserva anche agli altri.

La nota conduttrice senza giri di parole ha detto che non la riconosce, poi con tono pungente ha chiesto: "Sei la stessa persona che due o tre anni fa, quando veniva trattata come un’appestata, quando erano spariti tutti, è venuta a casa nostra?" Le ha ricordato che lei e il marito Giovanni Terzi l'hanno invitata a cena e le hanno consigliato di partecipare al programma di Milly Carlucci perché per loro era stata un'esperienza bellissima, però sembra che lei abbia dimenticato tutto questo.

Simona Ventura usa i social per rivolgersi a Barbara d'Urso: la tensione nel loro rapporto è palpabile

Fino a poco tempo fa la custode del tesoretto di Ballando con le Stelle aveva negato che ci fosse tensione tra loro, ma dal video che ha pubblicato sui social traspare tutt'altro. Rivolgendosi a Barbara d'Urso ha detto che sono fortunate a lavorare nella trasmissione di Rai Uno per divertirsi e per far divertire il pubblico.

Tra le varie cose ha detto che fa molta fatica perché le sue battute sono state interpretate da lei come delle provocazioni, però ha scelto di usare i social per comunicare con lei. Simona Ventura si è detta certa che Barbara d'Urso non replicherà e scatenerà la sua fanbase per difendersi, ma l'ha rassicurata dicendole che non ha bisogno di difendersi da lei.