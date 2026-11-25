Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 25 novembre 2026: Akif mette Ayla e Nebahat davanti a una scelta

Il comportamento di Ayla e Nebahat infastidisce Akif, lui prende una decisione. Gli spoiler di Tutto per la mia famiglia rivelano cosa accadrà oggi.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l'interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell'appuntamento di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.Gli spoiler rivelano che Doruk e Asiye hanno avuto un'idea per aiutare Abyke. La ragazza sta cercando un modo per restituire il denaro a Gonul, loro hanno chiesto al preside di farla partecipare alla gara di ballo insieme a Omer. Se riusciranno ad aggiudicarsi la vittoria vinceranno dei soldi.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 25 novembre 2026: il comportamento di Ayla e Nebahat infastidisce Akif, lui prende una decisione

Ayla e Nebahat, dopo le dolorose delusioni che hanno dovuto affrontare dal punto di vista sentimentale, continueranno a dedicarsi al loro progetto. Le due donne faranno dei provini per la campagna pubblicitaria della nuova crema per il viso.





Akif non è stato preso in alcun modo in considerazione nella realizzazione del nuovo progetto e per questo apparirà contrariato. Lui proverà a parlare con la sua ex moglie e con Ayla, ma sarà del tutto inutile. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che il padre di Doruk, metterà le due donne di fronte a una scelta che spiazzerà entrambe.