Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 novembre 2026: Elisa e Cesare vivono un momento romantico, Jacopo turbato

Riccardo vulnerabile, Diana al Circolo ruba la scena a Carla. Cosa accadrà oggi nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 20 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.



Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Per togliere Irene e Cesare dall'imbarazzo, Elisa ha proposto una soluzione che il figlio non ha approvato. Nel frattempo Riccardo sta cercando di riconquistare la fiducia della figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 novembre 2026: Riccardo vulnerabile, Diana al Circolo ruba la scena a Carla

Margherita si renderà protagonista di un piccolo incidente che renderà Riccardo molto vulnerabile. Ripensando alle foto che Elisa e Cesare hanno scattato insieme al Paradiso per il calendario, entrambi vivranno un romantico momento.

A causa di un impegno improvviso di Simona, Mirella rischierà di non poter partecipare all'inaugurazione della mostra, l'amica però riuscirà in fretta a trovare una soluzione. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Diana si presenterà con l'abito trasformato al Circolo e ruberà la scena alla madre leggendo alcune pagine del diario di suo padre. Intanto Roberto farà un regalo a Jacopo che lo turberà molto.