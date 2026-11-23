Beautiful, anticipazioni 23 novembre 2026: Will trova Electra e Remy, la tensione è alle stelle

Electra terrorizzata da Remy, l'arrivo di Will riaccende la sua speranza. Cosa succederà a Beautiful nella puntata di oggi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 23 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?Gli spoiler rivelano che Remy sta facendo vivere un vero e proprio incubo ad Electra tenendola prigionieri nel suo appartamento, vuole convincerla ad andare via con lui. Intanto Luna, spaventata e disperata, ha chiesto aiuto a Bill perché in carcere teme per la sua vita.

Anticipazioni Beautiful 23 novembre 2026: Electra terrorizzata da Remy, l'arrivo di Will riaccende la sua speranza

Sarà davvero tanta la paura che proverà Electra nel momento in cui Remy proverà a portarla via con la forza con l'obiettivo di allontanarla da tutti e averla solo per sé. Lei, in preda alla disperazione, tenterà in ogni modo di impedirglielo.

Sarà l'arrivo di Will a riaccendere la speranza di Electra. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lo Spencer affronterà Remy e gli dirà di lasciare andare la ragazza, tra loro la tensione sarà alle stelle. Il ragazzo si dirà convinto di essere l'unico che ama realmente Electra e proverà ancora a convincerla del fatto che tutti gli altri l'abbiano lasciata da sola.

