Un Posto al Sole, spoiler 18 novembre 2026: Maurizio prende una difficile decisione, Renato si sente in colpa

Renato in preda al senso di colpa, nuova batosta per Silvia e Michele. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.



Gli spoiler fanno sapere che Renato, nonostante abbia provato a trovare un accordo con Silvia e Michele, ha poi deciso di non rinunciare ai 40mila euro in più che gli ha offerto Palladini. Guido, dopo i dispetti fatti da Diablo in casa, in preda all'esasperazione ha detto a Mariella che dovranno mandarlo via e che non intende cambiare idea.

Spoiler Un posto al sole 18 novembre 2026: Renato in preda al senso di colpa, nuova batosta per Silvia e Michele

Micaela sta sprofondando sempre di più nel suo lato oscuro. Intanto, Maurizio sarà molto dispiaciuto per aver causato una profonda spaccatura nel rapporto tra Manuela e Monica.

Consapevole di essere la causa degli attriti nati tra la figlia e sua madre, Maurizio prenderà una decisione molto difficile. Nel frattempo Renato, dopo aver deciso di accettare l'offerta di Alberto e quindi di vendere a lui l'appartamento, si ritroverà a fare i conti con dei forti sensi di colpa. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Michele e Silvia riceveranno da parte di Palladini un altro duro colpo.