Alessandra Mussolini asfalta i concorrenti del GF Vip: con chi avrebbe litigato se fosse stata nella casa

Alessandra Mussolini stronca alcuni concorrenti del GF Vip: cosa ha detto l'ex gieffina.

Alessandra Mussolini ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, un percorso il suo che è stato molto apprezzato dai telespettatori, infatti è stato proprio lei a vincere il reality dopo essere arrivata in finale con Antonella Elia.

Quest'anno è tornata nella casa più spiata dagli italiani nei panni di ospite ed è stato emozionante per lei tornare lì. Ospite di Selvaggia Lucarelli nel podcast 'Vale tutto' si è lasciata sfuggire qualche pungente commento nei confronti di alcuni gieffini.

Alessandra Mussolini stronca alcuni concorrenti del GF Vip: cosa ha detto l'ex gieffina

Chiacchierando con l'opinionista del reality condotto da Ilary Blasi, l'ex gieffina si è detta cerca che se avesse partecipato all'attuale edizione del programma non sarebbe andata d'accordo con alcuni concorrenti. Riferendosi a Guendalina Tavassi ha detto che la loro convivenza sarebbe stata una tragedia dalla mattina alla sera.

Alessandra Mussolini ha chiaramente lasciato intendere di non provare simpatia nemmeno nei confronti di Giulia Provvedi, queste le sue parole: "Lei me la dovete togliere da davanti!" A parer suo il rapporto non sarebbe stato nemmeno con Federica Morello, pensa che ci sarebbero state tante litigate per il mangiare, per il bagno e per altre banalità. L'ex gieffina non è stata clemente nemmeno con Valeria Marini, nella precedente edizione la showgirl ha trascorso un weekend al Grande Fratello Vip. Parlando di lei ha detto: "A Valeria ho pulito io il bagno, quindi so io chi è Valeria. Cerca il programma su di lei, ma purtroppo il Grande Fratello è corale".