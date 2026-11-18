Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso non molla: "Sabato sera sarò lì"

Barbara d'Urso si aspettava maggiore sostegno a Ballando con le Stelle: cosa ha detto dopo lo scontro con Mariotto.

Ospite del TG 1 Barbara d'Urso ha parlato del duro scontro scoppiato in diretta tra lei e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, durante il quale ha anche minacciato di abbandonare la giuria.

La giurata ha ammesso di essersi sentita umiliata dal gesto che il suo collega ha fatto con il profumo. Ha ribadito che gliel'ha spruzzato in faccia e che chiunque ci sarebbe rimasto male al suo posto. Lei si aspettava maggiore supporto dalla famiglia di Ballando con le Stelle in quella spiacevole occasione, proprio come è successo con un altro componente nelle scorse settimane.

Barbara d'Urso si aspettava maggiore sostegno a Ballando con le Stelle: cosa ha detto dopo lo scontro con Mariotto

La nota conduttrice ha ribadito che si aspettava maggiore comprensione e che l'avrebbero difesa ma non è successo. Ha anche rivelato che dopo la puntata nessuno l'ha chiamata e questo l'ha fatta sentire un po' abbandonata. Pensa che nemmeno Milly Carlucci abbia percepito bene ma non le rimprovera nulla.

Barbara d'Urso ha anche detto che non avrebbe mai detto che ci sono topi e puzza nel luogo in cui lavoro dove si va in onda il sabato sera. Ha poi svelato:"Se mollo? Ma assolutamente no, io sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo“.

