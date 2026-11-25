Forbidden fruit, spoiler 25 novembre 2026: Omer e Sahika vogliono incastrare Cansu, Cagatay va via di casa

Hasan Ali fuorioso con Ender e Sahika, Cagatay prende una decisione. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, mercoledì 25 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender non è rimasta affatto indifferente dal ritorno del suo ex marito e soprattutto dal suo atteggiamento così distaccato nei suoi confronti.

Nel frattempo Hasan Ali ha scoperto che Yildiz ha mentito ancora quando ha provato a fargli acquistare un prezioso quadro. Al suocero aveva detto che apparteneva a una sua amica in difficoltà invece di raccontargli la verità.

Spoiler Forbidden fruit 25 novembre 2026: Hasan Ali fuorioso con Ender e Sahika, Cagatay prende una decisione

Omer e Sahika hanno deciso di allearsi e stanno pianificando una mossa misteriosa per riuscire a incastrare Cansu. Intanto il Presidente si scaglierà duramente contro Ender e la accuserà di aver complottato con Yildiz.

La Celebi ha aiutato Yildiz per risolvere la questione del debito dopo aver acquistato il costoso quadro per sbaglio, Hasan Ali si infurierà anche con Cagatay. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il marito della Yilmaz sarà stanco non solo delle sue continue bugie ma anche delle intromissioni del padre, deciderà quindi di fare le valigie e trasferirsi in hotel. La sua scelta questa volta sarà definitiva o la moglie riuscirà a farsi perdonare?

