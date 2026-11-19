Tina Cipollari si scaglia contro Alessandra Mussolini a Uomini e Donne: "Cosa ne sai che sei arrivata l'altro ieri?

Alessandra Mussolini e Tina Cipollari ai ferri corti a Uomini e Donne: le opinioniste discutono in modo animato in studio.

A Uomini e Donne, nella puntata che è andata in onda oggi su Canale 5, in studio è scoppiato un furioso litigio tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Tutto è successo dopo che Mario Lenti è tornato nel parterre maschile, Gemma è apparsa molto felice ma la Cipollari le ha subito fatto notare che non è tornato per lei.

Per l'ennesima volta la Mussolini ha manifestato il suo sostegno nei confronti della dama torinese e questo ha mandato la sua collega su tutte le furie. Urlando Tina Cipollati ha detto che non aveva nessuna intenzione di calmarsi. A detta sua ogni volta che parla di Gemma ha torto e quando parla di Marina le dice che non è così. Dopo aver ammesso che covava da giorni l'opinionista si è detta certa di dire la verità, ad Alessandra ha chiesto: "Cosa ne sai tu dei suoi trascorsi? La conosciamo meglio noi che la vediamo qua da 15 anni o te che sei arrivata l’altro ieri?”

Alessandra Mussolini e Tina Cipollari ai ferri corti a Uomini e Donne: le opinioniste discutono in modo animato in studio

Visibilmente infastidita Alessandra Mussolini ha cercato di dire la sua ma veniva sempre interrotta, a quel punto Gianni Sperti ha detto che anche lei, se non la pensa come Tina, ha il diritto di manifestare il suo pensiero. Gli animi si sono accesi sempre di più e la Cipollari ha abbandonato lo studio, anche l'altra opinionista l'ha seguita.

Nello studio di Uomini e Donne Maria De Filippi è apparsa incredula, ha anche chiesto a Gianni se le sue colleghe stessero fingendo o se fosse tutto reale. Sperti ha spiegato che Tina Cipollari si è innervosita a causa di Marina e che la situazione sia peggiorata perché Alessandra Mussolini difende sempre Gemma Galgani.