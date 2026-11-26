Alberto Matano commenta il video di Simona Ventura su Barbara d'Urso: "Non esageriamo"

Alberto Matano a disagio per la situazione che si è creata tra Simona Ventura e Barbara d'Urso: cosa ha detto a Vita in Diretta.

Sta facendo non poco discutere il video pubblicato da Simona Ventura sui social contro Barbara d'Urso, mandato in onda anche a Vita in Diretta da Alberto Matano nella puntata di ieri. La custode del tesoretto di Ballando con le Stelle ha rivolto dure parole alla conduttrice, le ha rinfacciato di averla chiamata quando erano spariti tutti nei suoi confronti e ha detto che in trasmissione non saluta nessuno.

Alberto Matano ha preferito non dire la sua in merito alla vicenda dicendo che potrebbe parlarne per ore ma non trova carino entrare in questa dinamica perché sta con entrambe nel programma di Milly Carlucci.

Alberto Matano a disagio per la situazione che si è creata tra Simona Ventura e Barbara d'Urso: cosa ha detto a Vita in Diretta

Il noto conduttore, da quest'anno membro della giuria di Ballando con le Stelle, ha ricordato che fanno tutti parte del cast del programma e gli farebbe piacere che il clima fosse disteso. Riferendosi alle conduttrici ha detto che sono due grandi professioniste molto amate.

Ospite a Vita in Diretta Rossella Brescia si è chiesta come mai Simona Ventura non ferma Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle per chiederle come ami non la saluta invece di intervenire sui social. Poco dopo Alberto Matano, in merito alla questione del mancato saluto della giurata, ha smentito la Ventura dicendo: "Noi siamo vicini, ci mancherebbe altro che non mi salutasse, dai, non esageriamo, ci mancherebbe solo che non ci salutassimo". Il conduttore ha anche detto che sicuramente si parlerà ancora di questa vicenda e che vedremo sabato sera cosa succederà in puntata.