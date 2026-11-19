Barbara d'Urso non vuole cambiare posto a Ballando con le Stelle: cosa ha detto la giurata

Barbara d'Urso dopo lo scontro con Mariotto si rifiuta di cambiare posto nella giura di Ballando con le Stelle?

Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto non riescono proprio ad andare d'accordo a Ballando con le Stelle e nessuno dei due sembra intenzionato a trovare un punto di incontro. Nell'ultima puntata la vicenda del profumo ha infiammato non poco gli animi, in diretta Alberto Matano ha proposto di un cambio di posto per evitare che continuino a sedersi l'uno accanto all'altra.

Ieri, in collegamento a Vita in diretta, Milly Carlucci ha rivelato che nella prossima puntata di Ballando con le Stelle la giurata si siederà al posto di Alberto Matano, sembra però che non sia davvero una certezza. FanPage.it ha infatti rivelato che la novità è stata comunicata alla giurata, ma a quanto pare lei non ha nessuna intenzione di cambiare postazione.

Barbara d'Urso dopo lo scontro con Mariotto si rifiuta di cambiare posto nella giura di Ballando con le Stelle?

Stando all'indiscrezione riportata da FanPage.it la d'Urso avrebbe detto che non desidera una soluzione che non ha chiesto lei ma altre persone. Si legge poi: "Secondo quanto si apprende, la scelta sulla disposizione dei giudici al tavolo spetterebbe esclusivamente alla produzione del programma".

Sul sito si legge anche che ogni opzione ha lo scopo di comunicare qualcosa, alla d'Urso, a Mariotto e al pubblico che sta seguendo le vicende relative ai loro litigi più delle coreografie. Tuttavia, al momento non è chiaro quale sarà la decisione di Barbara d'Urso, resterà al fianco di Guillermo Mariotto?