Un Posto al Sole, spoiler 27 novembre 2026: Ferri provoca Marina, lei crolla e racconta tutta la verità

Vittoria chiede aiuto ad Alberto, Sasà ha un'idea. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 27 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.Gli spoiler fanno sapere che Marina stava per confessare tutto al marito ma alla fine si è tirata indietro perché non ha avuto il coraggio di farlo. Lui capirà tutto da solo? La tensione tra Alberto, Michele e Silvia è sempre più forte e anche Renato si è ritrovato messo in mezzo alle loro discussioni.

Spoiler Un posto al sole 27 novembre 2026: Vittoria chiede aiuto ad Alberto, Sasà ha un'idea

Roberto Ferri ha avuto un'intuizione in merito all'omicidio di Stefano Mori e provocherà la moglie. Messa sotto pressione dal marito, Marina crollerà e gli rivelerà tutta la verità in merito al suo segreto accordo con Mori e sulla drammatica vicenda avvenuta a casa dell'imprenditore.

Vittoria sarà molto preoccupata per Anna e deciderà di rivolgersi ad Alberto Palladini per chiedere il suo aiuto. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che a Sasà verrà in mente un'idea per evitare che Diablo continui a ringhiare contro di lui quando lo vede, però gli altri non saranno affatto favorevoli.