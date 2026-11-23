Ballando con le Stelle, Ornella Muti non sta bene: "Non respirava, sta facendo dei controlli"

Ballando con le Stelle, le condizioni di salute di Ornella Muti preoccupano: l'attrice faceva fatica a respirare.

Oggi a La Volta Buona, nello spazio dedicato a Ballando con le Stelle, hanno parlato delle condizioni di salute di Ornella Muti. Tra le varie cose è emerso che dopo l'esibizione di sabato 21 novembre 2026 Pasquale La Rocca ha fatto sapere che l'attrice sta facendo i conti con la bronchite.

Il maestro di ballo ha raccontato che Ornella Muti ha avuto tosse per tutta la settimana, non riusciva nemmeno a respirare. A suo avviso l'attrice ha dato una delle grandi prove che potesse dare una persona. Rossella Erra a Caterina Balivo ha detto che l'attrice non sta molto bene, al momento sta facendo dei controlli.

Ballando con le Stelle, le condizioni di salute di Ornella Muti preoccupano: l'attrice faceva fatica a respirare

Rossella Erra ha anche rivelato che l'attrice non respirava affatto bene quando si è avvicinata al quadro. Ornella Muti non aveva fiato, infatti non capisce come sia riuscita a esibirsi durante l'ultima puntata. Ha poi aggiunto: "È andata in debito di ossigeno. Non voglio entrare nel dettaglio, ma ha una tosse pazzesca", ha anche detto che a un certo punto ballava in apnea.

Anche Manuela Moreno ha detto che non capisce come sia riuscita a esibirsi dal momento che la prestazione fisica necessita di molto fiato. Riferendosi ancora all'attrice ha svelato che da seduta, dietro le quinte, aveva una tosse talmente forte che le impediva di respirare bene.